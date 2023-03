Opération en or pour Ster-Francorchamps: "Une top journée pour nous"

La première mi-temps était assez pauvre en réelles occasions de but, même si Ougrée avait été le premier à mettre le nez à la fenêtre. C’est finalement sur corner que les visiteurs trouvaient l’ouverture. Crisigiovanni déposait le cuir sur le front de Scheffer qui ne se faisait pas prier pour faire trembler les filets. Sans se montrer très concret devant le but, Ougrée était plus pressant en deuxième période. Ster souffrait quelque peu face au vent, mais un magnifique ballon en profondeur de Dardenne permettait à Calisgan d’inscrire le deuxième pion de l’après-midi pour les visiteurs, à la 79e. Garufo, monté pour Guilmi (blessé), inscrivait le but de l’espoir à la 84e pour les locaux. Mais Ster restait solide jusqu’au bout pour décrocher un succès très important. "On a été poussifs mais aussi réalistes comme jamais, analysait Vincent Heins. Notre victoire n’est pas un hold-up, mais si ça avait été un match nul, on n’aurait rien eu à dire."

"Rester invaincus sur notre terrain"

Ster va désormais affronter l’UCE et Hombourg à domicile. Peut-être deux matches "couperet" dans l’optique d’une qualification au tour final. "On doit au moins prendre un 4/6 sur ces deux matches-là, conclut le T1 sterlain. Nous voulons rester invaincus sur notre terrain jusqu’au bout."

De leur côté, les Ougréens sont retombés les pieds sur terre après un 11/15 encourageant. "On n’a pas retrouvé le bloc hyper compact et réaliste de ces dernières semaines, regrettait Alain Colomberotto. J’ai posé des choix au niveau de la composition de l’équipe, ce match me donne tort. Certains ont mis la charrue avant les bœufs en parlant du gain de la 3e tranche. On retombe les pieds sur terre avant les sept derniers matches. Il faut se remettre la tête à l’endroit si on veut reprendre notre marche en avant."

Ougrée 1 – Ster-Francorchamps 2

Arbitre: M. Kizedioko.

Buts: Scheffer (0-1, 40e), Calisgan (0-2, 79e), Garufo (1-2, 84e).

OUGRÉE: Botterman, Masselin (56e Bousfia), Scerra, Tellatin, Delville, El Ghoulbzouri, Beltrame, Nuozzi, Da Silva, Fourneau (56e Ettitchi), Guilmi (79e Garufo).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Hermant, Lambrechts, Wangermez, Boreio, Joao, Thelen, Gilis (81e Delhez) Crisigiovanni (73e Calisgan), Dardenne, Scheffer (84e Domken).