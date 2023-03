Melen plonge dans le doute un Beaufays "très loin d’être sauvé"

Si nombreuses sont encore les équipes qui luttent pour assurer leur place en P1 en cette fin de championnat, certaines gèrent mieux la pression que d’autres. Ainsi, Melen apparaît, avec 13 points engrangés sur ses 5 derniers matchs, comme le grand gagnant de cette période décisive. "Dans la continuité des dernières semaines, il fallait à nouveau trois points et on a été les chercher. Ce n’était peut-être pas très beau à voir mais on a été efficaces" pointait son coach, Santo Ventura.