Moser 5

De retour entre les perches, le portier allemand a évité le 0-2 à la 45e en sortant l’essai de Hornby. Sur le 3e, il doit plus se faire respecter dans son petit rectangle.

Van Genechten 5

Bien rentré dans son match offensivement, il a ensuite livré une prestation discrète.

Davidson 4

Il concède un penalty logique sur une phase où il n’a pas non plus été aidé par des équipiers très statiques. Trop de déchet à la relance.

Filin 4,5

Match assez sobre du défenseur russe, mais il manque de mobilité et n’a pas (encore ?) l’envergure d’un patron.

Bessilé 5

Il a manqué d’autorité, notamment sur le premier but encaissé. Remplacé à la 55e quand Edward Still est passé à un système avec deux défenseurs centraux.

Peeters 6

Même quand il n’est pas décisif, il reste la plaque tournante de l’équipe. Son association avec le duo Magnée-Lambert a bien fonctionné.

Charles-Cook 6,5

Pas à son affaire en début de match, il a poursuivi ses efforts jusqu’à marquer le but de la “presque” victoire à la 84e minute.

N’Dri 6

Il a eu du mal à prendre le dessus sur ses opposants directs en début de match avant de monter dans les tours. Il provoque l’exclusion de Tanghe et est à l’assist sur le but de Gassama.

Magnée 6,5

Entreprenant et disponible pour ses partenaires, le Soumagnard a livré un assist et un bon match. Il aurait mérité un petit but mais ses tentatives ont été sorties par Hubert.

Gassama 6,5

Indispensable, il a inscrit un superbe but avant de délivrer un caviar sur le front de Smail Prevljak.

Lambert 6,5

De retour dans le 11 de base, il a livré un excellent match dans le milieu du jeu. Auteur du 3-3, servi par son compère Gary Magnée.

Prevljak 5

Il a inscrit son premier but au Kehrweg depuis le 31 juillet. On ne l’a plus beaucoup vu après.

Paeshuyse 4

Il offre le 1-2 à Ostende sur une première touche de balle catastrophique. Pas évident de s’en remettre, évidemment…

Christie-Davies, Alloh: N.C.

