Les Aubelois, dont la défense a été "catastrophique" ne se sont pas souvenus…

Les Siropiers réagissent par Roex (servi par Diallo) mais sa frappe est trop molle pour inquiéter le dernier rempart adverse (8). À la onzième, c’est quelque part le tournant de la rencontre. Un superbe coup franc de Corentin Remacle est repoussé par Pelzer dans les pieds de Floran Ernst qui pousse la balle sur la latte. Après plusieurs tentatives infructueuses sur le flanc droit, les Germanophones combinent sur leur flanc droit et une belle balle en profondeur lance Cédric Laschet qui ne laisse aucune chance à Laurent Beckers (1-0). "La mauvaise première période, je la prends pour moi. Je me suis trompé tactiquement. Cependant, ma défense a été catastrophique. Aucune communication ! J’ai même dû envoyer mon adjoint de l’autre côté du terrain pour les coacher comme des enfants", peste le mentor aubelois Tony Niro. À la reprise, les troupes aubeloises se réveillent un peu. Momo Diallo se retrouve seul face au gardien, mais place à côté des buts. À la 65, Nicolas Manteca déborde, centre pour Diallo qui est trop court. Faton Rexhepi suit et frappe sur Pelzer. Les Verts poussent, mais les tentatives de Diallo et, à deux reprises, de Rexhepi ne donneront rien. Le FC Eupen a réussi à réitérer la prestation du match aller et l’emporte une nouvelle fois par un score "Arsenal".

"Par rapport au match aller, nous avons vu une bonne évolution du FC Eupen. A l’aller, nous avions juste riposté. Aubel a eu plus de possession, mais on a vu l’expérience de mes gars. Je suis content aussi, car on a vu un FC Eupen jouer au football. Je suis vraiment content de mes gars", se réjouit l’entraîneur d’Eupen Patrick Kriescher.

"On me prend pour un con"

Le tacticien aubelois Tony Niro était vraiment fâché après la rencontre. "On a été bouffé dans le milieu de la première à la dernière minute. Ils se sont vus trop beaux. Je le répète, on joue pour ne pas descendre, mais on me prend pour un con ! Il va falloir batailler ferme pour aller chercher les quarante points."

FC Eupen 1 – Aubel 0

Arbitre: M. Castiau.

Cartes jaunes: Dreesen, Kerff.

But: C. Laschet (1-0, 25e).

FC EUPEN: Pelzer, Ordonez, Vanaschen, Dreessen, Palm, B. Laschet, Tonkovic (68e Schins), Benlahbib (77e Colle), C. Laschet, Fumagalli (86e Nsumbu), Meyer.

AUBEL: Beckers, Kerff, Niro (46e Rexhepi), Charef, Willem (33e Manteca), Ernst, Remacle, Spits, Temsamani (80e Lennertz), Roex, Diallo.