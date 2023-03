"La meilleure prestation" de Sprimont B: Hombourg et Eupen diront merci

Dès l’ename du duel, on sent que l’enjeu est important pour les Espagnols de l’UCE. L’équipe ibérique domine le premier quart d’heure et est récompensée à la 18e. Loïc Henquet reprend un centre de la tête et fait 1-0. À la suite de cette ouverture du score, les visités lèvent le pied et l’intensité de jeu diminue. Une situation dont profitent les Sprimontois pour rentrer dans la partie et inverser la tendance. D’ailleurs, l’égalisation survient juste avant la pause. Thomas Debante, le portier local, repousse un ballon dans les pieds de Joas Ziga qui s’empresse d’égaliser (1-1, 41e).

"Nous passions pour des cons depuis quelques semaines"

La seconde période est animée et peut basculer d’un côté comme de l’autre tant les occasions sont partagées. Malgré les tentatives répétées et les changements opérés par les deux coachs, le score n’évoluera plus. Un partage 1-1 qui ne fait absolument pas les affaires des Rouge et Jaune. À l’inverse, du côté carrier, on avait le sourire.

"Je salue la très bonne réaction de mon groupe aujourd’hui. Cela faisait quelques semaines que nous passions pour des cons (sic) et cette prestation fait du bien. Je les félicite aussi pour le mental affiché, c’est probablement notre meilleur match footballistiquement parlant. Ce déplacement me tenait à cœur puisque j’ai commencé le foot ici et que mon père y a été président des jeunes." confiait Faustino Garcia le T1 d’une équipe de Sprimont B qui avec ce 1-1 aura fait plaisir aux candidats au maintien que sont Hombourg et Eupen, par exemple.

UCE Liège 1 – Sprimont B 1

Arbitre: M.Lousberg.

C arte rouge: Xheneumont (T2 UCE, 2e j.).

Car tes jaunes:Nkaku, Olivier, Cetintas, Raoud, Rasquin.

Buts: Henquet (1-0, 18e), Ziga (1-1, 41e).

UCE LIEGE: Debante, Dabeye, Henquet, Landu (71e Thirion), Tudisco, Dreezen, Namotte, Grava, Nkaku, Olivier, Afkir (45e Bémelmans).

S PRIMONT B: Claessens, Delville (45e Rasquin), Cetintas, Corman, Ipanga, Ziga (72e Spitaels), Cugnon, Modica, Raoud (65e El Otmani), Fassotte (77e Latona), Carrea.