Inédit: un tandem Christophe Hougardy - Fred Delsaute au coaching de Herve-Battice la saison prochaine

C’est Christophe Hougardy - connu notamment dans la région pour avoir dirigé Aubel et Ensival en régionale - qui succédera à Michel Derouaux à la tête de Herve-Battice (P2). "Mais je ne serai pas seul, je travaillerai avec Fred Delsaute (NDLR: joueur à Pepinster en TDM2) en totale collaboration et partage des tâches" , explique Christophe Hougardy. "Il n’y aura ni T1 ni T2 mais bien deux entraîneurs pour ce groupe où débarquera aussi Martin Lambot en provenance de la R2 d’Aubel." Côté joueurs, Herve-Battice a enregistré les futurs départs de son meneur Logan Solot (Ensival) et de son ailier Elias Bonni (Henri-Chapelle). Sacha Gorlé, l’intérieur de Aubel (R2), a lui donné son accord pour rejoindre le club herbager pour la prochaine compétition. Son coéquipier Martin Lambot en fera donc de même. Tout comme peut-être Alex Bousmanne également sur les tablettes mais aussi sollicité par Theux par exemple.