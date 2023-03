Hombourg a montré "beaucoup d’envie" mais a clairement perdu deux points à Hannut

C’était une rencontre à double face dimanche entre Hannut et Hombourg. En effet, en première mi-temps, l’équipe à domicile a eu du mal face à Hombourg qui a rapidement pris les commandes. Après seulement quelques minutes de jeu, et profitant d’une mauvaise sortie du gardien hannutois, Bauwens pousse le ballon au fond des filets. Un peu groggy suite au but rapide, et au mauvais état du terrain, Hannut se fait rapidement acculer dans sa défense et subit à de nombreuses reprises les débordements et la vivacité de Sacha Meunier qui parvient à transpercer la défense. À la 28e minute, Hannut se retrouve à dix après une carte rouge directe pour Laurent Père, suite à un coup volontaire envers son adversaire.