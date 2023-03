Évolution du score: 10e: 18-26, 20e : 31-43 (13-17), 30e : 55-61 (24-18), 40e : 71-81 (16-20).

DISON-ANDRIMONT: Closset 0, Buscicchio 10, Petit C. 16, Sayeh 0, Alliance 6, Toussaint 13, Lodomez 8, Haot 4, Chikhaoui 14.

HENRI-CHAPELLE: Vronen 2, Perin 19, Viellevoye 18, Thélen 1, Henkens 2, Delhaes R. 20, Laboureur 0, Lahaye 1, Tandler 13, Lekeu 2, Delhaes A. 0, Remacle 3.

"À nouveau, on doit être neuf au départ et on se retrouve à six pour démarrer l’échauffement", peste Didier Franceschi, le coach disonais qui doit régulièrement composer avec les absences de l’un puis de l’autre. "Quand les gars retrouveront l’envie de venir jouer au basket, je pense que ça pourrait changer le cours d’un match."

Henri-Chapelle à nouveau au complet, lui, avec douze joueurs inscrits sur la feuille de match, prenait d’emblée le dessus (18-26).

"Nous avons toujours été devant", apprécie Fred Ledain, le coach capellois qui parvient à sécuriser son groupe par rapport au bas de tableau. "Même si, au final, nous n’avons pas été en mesure de résorber l’average négatif de 16 points concédé à l’aller. Mais l’essentiel est là, nous empochons une septième victoire. Grâce notamment à Fred Perin très offensif et à Roland Delhaes bon devant et très précieux derrière pour défendre sur Chikhaoui."

Du côté de Dison-Andrimont, on n’a pu empêcher un sixième revers consécutif. "Je voudrais pourtant terminer cette saison sur une bonne note avec encore deux victoires", espère Didier Franceschi. "Mais il faudra faire des efforts… Physiquement, on n’y est plus et c’est logique avec des fantômes à l’entraînement…"

À Dison-Andrimont, Loïc Alliance faisait son dernier match, il doit à présent purger sa suspension.

R Casino Spa BC 73 - RBC Welkenraedt 64

Évolution du score: 10e : 20-19, 20e : 39-36 (19-17), 30e : 60-53 (21-17), 40e : 73-64 (13-11).

R CASINO SPA BC: Pluys 8, Piron 0, Muller 6, Rossinfosse 18, Huby 8, Hendrick 18, Lamy 7, Mathieu 4, Beauve 4.

RBC WELKENRAEDT: Mond 9, Leemans 8, Fyon 22, Hensen 11, Delrez 4, Touette 10.

Fabrice Leemans ne désespérait pas créer une surprise, Welkenraedt a en tout cas secoué le leader… "Un derby assez serré finalement", apprécie le joueur/coach des Noirs à nouveau réduits à six puisque Delhez ne s’est pas pointé. "Petit passage à vide fin de troisième quart-temps et début du quatrième avant de se reprendre et terminer correctement le match. Être battu de 9 points à Spa n’est pas du tout un mauvais résultat. Même si cette équipe n’a pas réellement pris le match au sérieux avant de comprendre qu’il ne fallait pas être juste présent pour gagner ! Grosse sortie de Fyon avec 6 shoots à 3 points convertis et une grosse défense."

Du côté de Spa, on se contentait d’être sorti de ce mauvais plan…

"On savait que c’était un match piège par excellence et cela s’est confirmé", souligne Michel Pluys, le coach thermalien.

"Incapables de trouver un bon rythme, face à une équipe qui a joué juste, nous avons trop douté."