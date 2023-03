"On a encaissé trop de goals faciles. On ne perd pas, mais ce match nul a un goût de grosse défaite car on avait l’occasion de faire un grand pas vers le maintien si on gagnait contre Ostende. On doit être plus décidé dans chaque action si on veut prendre les trois points." Ce qui est positif – et surtout obligatoire pour des joueurs dans cette position – c’est tout de même le caractère affiché par les Pandas.

"Comme contre Malines où on a su inscrire deux goals en fin de match, on a montré du caractère pour revenir dans le match à chaque fois. Mais la dernière action fait mal. Personne ne s’est vraiment senti responsable sur la phase. Et on encaisse un but tellement facile." Il reste 5 matches aux Eupenois pour accrocher le maintien. Soit autant de finales.

"On doit analyser ce match et garder la tête haute. On joue contre deux concurrents directs (à Courtrai et contre Zulte). Contre eux, il faudra essayer de prendre un maximum de points. Et puis avec un peu de chance, on pourra faire quelque chose contre les grands (à Gand, contre Anderlecht et au Club de Bruges). Focus sur Gand pour commencer où on essayera d’aller chercher quelque chose." ponctue-t-il.