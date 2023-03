Mais c’était sans compter sur ce petit coup du sort quand Rihon commettait une faute de main dans la surface suite à un faux rebond. Guillaume Legros ne se faisait pas prier pour transformer le coup de pied de réparation et mettre Dison aux commandes alors qu’on ne jouait que depuis un quart d’heure (0-1). Il faut dire que Waremme avait aussi déjà perdu son coach Henri Verjans par suite de deux cartons jaunes reçus coup sur coup d’un arbitre parfois trop pointilleux.

On notait bien encore un coup franc décentré de Demarteau qui retombait sur le dessus de l’équerre et un sauvetage du pied de Lemire avant qu’une frappe instantanée de Bourard ne fasse mouche (1-1). Les esprits et les supporters s’échauffaient un petit peu quand l’homme en noir sortait 5 cartons jaunes en moins d’un quart d’heure.

Bénéficiant de l’appui du vent en début de période, Dison prenait un peu plus la maîtrise du jeu mais sans grand danger pour Lemire alors que les jeunes Wawas manifestaient beaucoup de fugue et d’envie. Rico-Garcia devait intervenir par deux fois mais sans devoir sortir le grand jeu.

"Largement mérité"

La délivrance disonaise tombait à un quart d’heure du terme lorsqu’un coup franc décentré venu de la droite et botté du gauche par Demarteau terminait directement sa course au fond des filets d’un Lemire certainement trompé par Manfredi qui essayait de couper la course du ballon (1-2). Waremme ne faiblissait pas et il fallait une belle parade du dernier rempart disonais pour empêcher Dichiara d’offrir un point aux siens. "Sur l’ensemble du match, c’est largement mérité même si ce n’était pas facile de se créer des occasions vu l’état du terrain qui, quand même à notre niveau, est plus que limite. On a dépassé une frontière au niveau qualité de terrain qui me fait mal au cœur pour Waremme. Je suis content qu’on renoue avec la victoire à l’extérieur. Il n’y pas de matchs faciles dans cette série. Il y avait en face des jeunes qui ont envie de se mettre en évidence", pointe le coach des Disonais, Christophe Kinet.

Waremme 1 – Dison 2

Arbitre: M. Gabriel.

Carte rouge: Verjans (coach Waremme, 2J).

Cartes jaunes: Gueye, Demarteau, Angiulli, Dichiara, Deflandre, Laruelle

Buts: Legros sur pen. (0-1, 14e), Bourard (1-1, 36e), Demarteau (1-2, 76e).

WAREMME: Lemire, Saint-Mard (46e Julin), Bourard (68e Lannoy), Deflandre, Merchie, Laruelle (79e Lucania), Gueye (68e Étienne), Dichiara, Angiulli, Rihon, Lapierre

DISON: Rico-Garcia, Biondolillo, Errahmouni (78e Merola), Binot (63e La Delfa), Legros, Demarteau, Akdim, Manfredi, Meunier, Clerbois, Courail (85e Palm).