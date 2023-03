À la frontière, Raeren-Eynatten a dicté sa loi sur le terrain de La Calamine (photos)

Cet objectif de top 5, auquel aspire aussi La Calamine, est donc encore plus proche pour les Jaunes qui ont largement dominé les débats lors du derby très attendu, tout en mobilisant beaucoup de monde dans les gradins du stade Prince Philippe. Un public qui n’allait pas regretter d’avoir fait le déplacement malgré les températures négatives.

L’engagement des deux équipes et le jeu vers l’avant allaient offrir quelques possibilités de part et d’autre. L’ouverture du score, signé Evertz, n’allait d’ailleurs pas tarder (18e). "Malgré ce but d’avance, je me suis fâché à la mi-temps car j’ai vu trop de déchets, dit Vandebon. Je les ai prévenus aussi d’être attentif en début de reprise car je savais que La Calamine allait pousser. Puis, arrive ce but d’extraterrestre de Hungs."

Sur un coup-franc plein axe de 25 mètres, le défenseur local ne laissait aucune chance à Broers, surpris par la trajectoire du ballon (1-1, 48e).

Mais les visiteurs n’avaient pas le temps de douter puisque Lo Presti et Klauser allaient faire basculer le match à peine quatre minutes plus tard.

"C’est dommage d’avoir pris ces deux buts rapidement après l’égalisation, regrette Alex Digregorio, T1 calaminois. Raeren a eu 100% de réussite et a profité de chacune de nos erreurs. On a eu aussi quelques possibilités mais on n’a pas réussi à les concrétiser."

Pour finir en beauté, Lo Presti signait son doublé d’une patte zlatanesque. Pour le plus grand plaisir de ses supporters. Le derby basculait côté jaune. Et pour de bon.

Photos du match: La Calamine - Raeren-Eynatten (11 mars 2023)

La Calamine 1 – Raeren-Eynatten 4

Arbitre: M. Ledda.

Cartes jaunes: Mauclet, Pousset, Bennane, Hubert, Bernard, Belle, Hungs, Di Nicola.

Buts: Evertz (0-1, 18e), Hungs (1-1, 48e), Lo Presti (1-2, 49e), Klauser (1-3, 53e), Lo Presti (1-4, 64e).

LA CALAMINE: Joiris, Seewald, Hungs, Roex, Volont, Krhlanko, Bennane (70e Legenvre), Hubert, Aritz (66e Belle), Lufuankenda (70e Cornet), Mauclet (77e Remacle).

RAEREN-EYNATTEN: Broers, Di Nicola, Kupper, Bernard, Stoffels, Bissen, Pousset (67e Gaillard), Klauser (60e Akdim), Lauffs (72e Piron), Evertz, Lo Presti (75e Bong).