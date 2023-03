"C’est une rencontre cruciale, confirme Steve Paquay, le coach spadois. Si nous gagnons, nous pouvons faire une cassure avec les cinq équipes derrière nous. Je ne veux pas mettre de pression inutile sur mes joueurs dont l’état d’esprit est très bon. Nous sommes invaincus depuis quatre matches et nous restons sur trois clean sheets. On récolte les fruits du boulot réalisé depuis mon arrivée. Nous voulons nous mettre à l’abri le plus vite possible pour prendre du plaisir par la suite."

Les Goétois restent sur deux défaites depuis l’arrivée du nouveau T1, Thierry Polis. "Avec un peu de réussite, nous aurions pu signer un 4 sur 6, tempère le mentor des Loups. Il faut aller à la chasse aux points, on va aller à la guerre car il reste huit matches et nous n’avons pas d’autre choix. La préparation n’a pas été idéale, nous n’avons pas pu aller sur le terrain mardi à cause de la neige et l’accès à nos installations était interdit ce jeudi car on lâchait les eaux au barrage de la Gileppe."

Spa – Goé (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Guirassy.

Absents à Spa: Jor. Heindrichs et Bassleer (blessés), Parmentier (suspendu).

Absents à Goé: Quodbach (blessé), Janssen (absent).