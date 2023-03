Farjad Talukder (CS Verviers B): "Confirmer face au FC Eupen B"

"Je m’attends à un match difficile", prévient le T1 eupenois Andy Malmendier. "Après toutes ces intempéries, le terrain s’annonce gras et difficile à jouer. Mon équipe est prévenue, il va falloir être sérieux et sortir un gros match face de jeunes adversaires doués techniquement."

Le tacticien verviétois Farjad Talukder ne ressent lui aucune pression avant d’affronter l’ogre de la série. "Mes joueurs travaillent bien à l’entraînement et les résultats suivent, on veut simplement confirmer face à Eupen." Mais les Verviétois pourraient faire face à des soucis d’effectif. "Certains éléments renforceront notre P2, j’irai donc puiser dans nos noyaux d’U19 et U17 afin de compléter mon groupe."

CS Verviers B – FC Eupen B (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Karabal.

Absents au CS Verviers B: Abid (en P2), Keto Zitalu (incertain). D’autres éléments renforceront le noyau de P2.

Absent au FC Eupen B: S. Mertens (carnaval).