Des absences à Pepinster (TDM2), Verviers (R1) et Ensival (R2)

En TDM2, Pepinster reçoit le KBGO Finexa Basket ce samedi à 20h30. Un match à six points face à un adversaire ostendais qui ne compte qu’un succès de plus au général. "Pirson et Maucourant sont toujours indisponibles, Beaujean complétera l’effectif", précise le coach Pascal Horrion.