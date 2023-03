Yannick Loemba (FC Liège): "Pas un affamé de buts"

Aujourd’hui, Yannick Loemba est devenu un titulaire presque incontestable. "Le début de saison était plus compliqué pour moi. Maintenant, j’effectue plus de courses et d’efforts, même sans ballon. C’est ce que voulait le staff." En effet, aux côtés de Jérémy Perbet, il faut des joueurs qui courent et bougent, pour défendre et attaquer. "C’est exactement ce que l’on m’a fait comprendre. On m’a demandé si j’étais capable de mettre 25 buts sur la saison. Si la réponse était non, je devais courir. Jérémy marque beaucoup, donc il est normal qu’il soit dispensé de certains autres efforts pour rester frais devant le but. Mon but est de donner des maux de tête à Gaëtan Englebert et lui rendre la tâche compliquée pour pondre un onze de base (sourire) ."