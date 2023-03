Tony Niro et les Aubelois se méfient et se souviennent du FC Eupen

Après deux partages consécutifs face à Elsaute et à Melen, c’est avec un sentiment de revanche, après la défaite (0-1) du match aller, que les troupes du coach Tony Niro se déplacent au FC Eupen ce dimanche. "Ils possèdent des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Nous avions été prévenus avant le match aller et on l’a vu pendant le match. Le FC Eupen nous a piqués sur quasiment sa seule opportunité. Ce n’est pas la quatrième attaque de la série pour rien", insiste Tony Niro, dont la semaine a été perturbée par la neige. "Nous n’avons pas eu entraînement ce mardi, avec la neige. Nous n’aurons donc que celui de jeudi pour appuyer sur le fait qu’il faudra rester concentré pendant nonante minutes et plus sur ce terrain synthétique vieillot. Avec des matchs nuls, on n’avance pas. On a trente-trois points, et il nous en faut encore quelques-uns pour être officiellement sauvé. Quand on voit la semaine dernière avec Ougrée, Eupen et Faimes qui prennent des points, nous ne sommes pas encore assurés de rester en P1."