Still avant Eupen - Ostende : "C’est maintenant que se décide la saison"

Cependant, la zone rouge se rapproche tout de même pour les Eupenois. "Ce qui importe, c’est où nous serons lors du dernier match. Notre position d’aujourd’hui n’est pas si importante, c’est plus tard que nous ferons les comptes", balaye-t-il avant de recevoir Ostende, tombeur du FC Bruges voici une semaine. "C’était un bon match pour Ostende, qui a aussi eu un peu de réussite. OK, Bruges n’est pas à son meilleur niveau, mais c’est aussi dû à la prestation d’Ostende", reconnaît l’entraîneur.

"Je ne me pose jamais cette question"

Mais de là à affirmer que le moment n’est pas idéal pour affronter les troupes de l’Autrichien Dominik Thalhammer, Edward Still ne voit pas les choses de cette manière. "Je ne me pose jamais cette question. Le tout, c’est de comprendre leur énergie et de voir comment ils ont réussi."

Battu à l’Union dimanche dernier, Eupen se dit pleinement concentré sur son rendez-vous de ce samedi. "Le groupe est prêt à 200%", assure Still, qui titularisera bien Lennart Moser, comme déjà annoncé après le match à l’Union. Un coach qui se réjouit des choix qui s’offrent à lui au niveau offensif. "N’Dri et Gassama ont été titulaires lors des deux deniers matches, Prevljak est bien monté et retrouve ses sensations, Davo s’entraîne bien, tout comme Nuhu aussi. Il y a du choix…", conclut l’entraîneur eupenois.

AS Eupen – Ostende (Samedi, 18h15)

Arbitre: M. D’Hondt.

EUPEN: le noyau sera communiqué ce vendredi fin de journée.

Absents: Gorenc, Déom, Bitumazala (blessés), Baiye (suspendu 2/2).