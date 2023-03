Ster-Francorchamps, qui va à Ougrée, ne peut plus trop trébucher à l’extérieur

Défait à Faimes la semaine dernière, Ster-Francorchamps (toujours invaincu à domicile) ne peut plus trop se permettre de gaspiller à l’extérieur. "Cette défaite à Faimes, c’était plus qu’une surprise. C’était une grosse déception, rappelle Vincent Heins, le coach sterlain. Leur gardien a sorti un match exceptionnel, mais on devait lgagner avec au moins trois buts d’écart. Une fois de plus, on a galvaudé…"