Henri-Chapelle (6 victoires) doit encore se rassurer par rapport au bas de tableau alors que Dison-Andrimont veut renouer avec le succès après avoir enchaîné cinq revers consécutifs. Le derby vaudra la peine d’être vécu !

Malheureusement, Dison-Andrimont devra faire sans son pointeur attitré, Stéphane Kpako, qui revient sur la blessure qui l’écarte des terrains depuis plusieurs semaines…

"Rupture des ligaments croisés du genou, je suis toujours dans l’attente de savoir s’il faudra opérer ou non", détaille l’ailier disonais. "Actuellement, je poursuis le travail de rééducation avec un kiné."

Si Dison-Andrimont s’était imposé à l’aller (60-76), les Jaune et Bleu étaient dans une autre dynamique. "Même si on n’est pas complet pour le moment, il faut toujours rester positif et optimiste", avance Stéphane Kpako. "Si on joue en équipe et qu’on arrive a bien défendre derrière, une victoire à domicile est envisageable. Henri-Chapelle, c’est une bonne équipe de la division. J’ai apprécié battre à l’aller deux anciens coéquipiers que sont Peter Tandler et Jérôme Thélen."

Actuellement dans la seconde moitié de tableau, Dison-Andrimont déçoit. Notamment pour Stéphane Kpako qui espérait rejoindre la R2… "Il y a de la démotivation, on ne s’entraîne pas bien…", regrette le Disonais. "Essentiellement à cause des nombreuses absences. De mon côté, avant ma blessure, j’ai aussi manqué plusieurs semaines pour être retourné en Afrique suite au décès de mon papa. Cela a joué sur le moral de l’équipe."

Une équipe qui a aussi perdu Mike Petit il y a peu puisque le géant local a décidé de ne pas finir la saison par manque de motivation.

Du côté de Henri-Chapelle, on retrouve par contre un effectif au grand complet après plusieurs semaines chahutées. "Avec un très bon dernier entraînement à douze", se réjouit Fred Ledain, le coach capellois.