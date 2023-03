Pepinster devra une nouvelle fois se réorganiser au moment de recevoir Ottiginies, le leader de la série. "Côté effectif, toutes les filles devraient être présentes", estime Pascal Chardon… qui ne sera, lui, plus au poste ! "Je viens d’apprendre que j’ai des soucis de santé qui m‘obligent à m’arrêter au minimum six semaines."

On ne le reverra donc plus à la tête de Pepinster. Ayant envie de terminer cette dernière saison sur le terrain, Justine Colson – qui arrêtera ensuite pour prendre les commandes de l’équipe – n’endossera pas tout de suite le rôle de coach. C’est Yves Leemans qui va assurer l’intérim pour les six derniers matchs.

RBC Alleur – Herve-Battice Samedi, 19 heures

Herve-Battice se déplacera à Alleur sans David, Magermans ni Borlee. "L’occasion d’asseoir notre maintien", explique le coach Alain Denoël. "Mais restons les pieds sur terre après avoir battu le premier… d’autant que nous avons déjà été battus deux fois par Alleur, en championnat et en Coupe de Belgique."