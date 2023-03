Pas de joueur en conférence de presse avant Eupen - Ostende: voici pourquoi

Comme cela a déjà été le cas plusieurs fois cette saison depuis l’arrivée d’Edward Still à la tête de l’équipe, un joueur n’est pas systématiquement présent à ses côtés lors de la traditionnelle conférence de presse du vendredi, veille du week-end et donc de match. Un choix qui peut étonner. "C’est effectivement le cas une semaine sur deux, rétorque-t-il quand la question lui est posée. Je préfère que les joueurs restent concentrés sur leur prochain match et évitent les distractions la veille d’une rencontre", justifie le coach, précisant qu’il n’est pas contre les sollicitations médiatiques envers les joueurs "mais plus tôt en semaine", indique-t-il.