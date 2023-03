Le dernier virage dangereux pour Elsaute, à Malmedy ?

Quelque peu en perte de vitesse depuis la reprise, les Elsautois maintiennent malgré tout le cap en tête du peloton de P1. "Cela est dû aux résultats mitigés de nos poursuivants. Finalement tout le monde est dans le dur", constate Boris Dome, le T1 des Étoilés. Malgré cela, le coach en veut plus et le plan était d’empocher quatre points sur six durant les rencontres à Aubel et Malmedy, pour virer en tête avant la dernière ligne droite. "Malmedy n’est pas à cette position par hasard. Je crains ce déplacement car on va devoir souffrir pour ramener des unités, mais le jeu en vaut la chandelle", confie-t-il.