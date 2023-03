La Calamine-Raeren-Eynatten, un derby de revanche (et pour le top 5)

Et le futur immédiat, c’est justement ce court voyage de douze kilomètres à peine où ses troupes ont une excellente occasion de prendre leur revanche contre les Frontaliers. "Ils ont été les derniers à nous avoir battu et on ne veut pas qu’ils soient les premiers à arrêter notre belle série d’invincibilité. Notre objectif sera de gagner pour consolider notre place et éloigner un concurrent direct de la course au top 5. Et puis, c’est un match très particulier pour la communauté germanophone. Mais la pression est plus du côté des Calaminois qui veulent aussi intégrer le top 5 même s’ils ne le disent pas ouvertement."

Alexandre Digregorio ne se doute pas qu’il aura en face un onze revanchards. "Comme on les a battus à l’aller, ils seront doublement motivés, à nous de l’être triplement pour l’emporter, souligne l’entraîneur des Vert et Blanc. Mon groupe a envie de gagner car ce serait avant tout une victoire de prestige dans une saine rivalité entre les deux clubs."

Si à l’aller, Alex a joué avec un bloc plus bas, il ne dévoile rien de la tactique qui sera utilisée pour contrer l’équipe en forme du moment. "Raeren-Eynatten est une équipe habituée au top 5, pas nous. On n’est pas assez expérimentés pour arriver à enchaîner les résultats comme le font nos voisins. Mais on joue chez nous et ça passe par une victoire, rien de moins." Voilà les visiteurs prévenus.

La Calamine – Raeren-Eynatten (Samedi, 19h30)

Arbitre: M. Ledda.

LA CALAMINE: Aritz, Belle, benanne, Cornet, Hubert, Hungs, Joiris, Krhlanko, Legenvre, Lufuankenda, Mauclet, Remacle, Roex, Seewald, Volont.

Absents: Bultot, Cviko et Gerrekens (blessés), Islamovic, Kamalandua, Smits et Van Melsen (P2), Rombach et Lazzari (non repris).

RAEREN-EYNATTEN: Broers, Longaretti, Bernard, Kupper, Stoffels, Di Nicola, Bissen, Akdim, Evertz, Gaillard, Lauffs, Piron, Klauser, Pousset, Bong, Lo Presti, Dohogne.

Absent: Bonnechère (suspendu).