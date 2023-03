Le noyau 2023-2024 de Butgenbach prend forme. Maxime Urbain et Arnaud Tixhon ont été prolongés. Au rayon des arrivées, Benoît Laschet (FC Eupen), Joe Veithen (Amblève), Martin Henrard (Xhoffraix) et Renaud Bielen (Franchimont) évolueront chez les Germanophones la saison prochaine.

Waimes-Faymonville B: Éric Heuse prolonge

Éric Heuse sera encore le coach de la P4 à Waimes-Faymonville B. Il avait la pourtant une excellente opportunité de prendre en mains la P2 mais il a gentiment décliné l’offre. "Par respect pour Jean-Claude Sonnet, dit-il. C’est lui qui m’a fait venir ici et je ne voulais pas prendre sa place. J’ai encore des valeurs et c’est très important pour moi."

S’il a refusé cette année, il ne ferme pas la porte pour le futur. En attendant, il continuera à s’occuper de la P4, en espérant avoir une équipe plus compétitive. "Je vais garder l’essentiel de mon groupe. Je sais que Colienne a été approché par Ster-Francorchamps B mais il devrait rester. Au niveau transferts entrants, ça bouge pas mal à Malmedy B et Bellevaux et je pourrais peut-être aller chercher quelques joueurs." (F.Z.)