Dison veut encore pouvoir croire au top 5: "On va tout donner"

Il faudra pour cela faire sans Mara et Teruel qui avaient commencé la semaine dernière mais avec le retour dans les quinze de Palm et Merola. Le coach disonais, malade durant la semaine et qui espère pouvoir être présent dimanche, a apprécié la prestation de Errahmouni face à Namur. "En sachant qu’il n’avait plus joué depuis mai, il fallait au fur et à mesure lui donner du temps de jeu. On voit qu’il monte en puissance, sa faculté à éliminer un homme et sa vivacité nous font du bien. Après, on verra en fin de saison s’il se plaît chez nous et a l’envie de prolonger l’aventure."

Christophe Kinet qui souhaite bonne chance à Arnaud Godard qui sera finalement à Saive l’an prochain : "On voit qu’il a encore la passion en lui mais ce sera avec moins d’exigences désormais".

Waremme – Dison (Dimanche, 15h)

Arbitre: M.Gabriel.

DISON: Rico-Garcia, Courail, Clerbois, Manfredi, Biondolillo, Palm, Binot, Leers, Demarteau, Meunier, Errahmouni, La Delfa, Akdim, Legros et Merola

Absents: Mara est suspendu tandis que Teruel travaille. Castela et Schillings sont blessés alors que Godard, Salihi, Manchigov, Habran et Zucca ne sont pas repris.