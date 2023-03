"Rencontrer Stavelot est toujours particulier pour Trois-Ponts", confirme le buteur tripontain Alexis Dumez. "On est très motivé et j’espère que le match sera très serré. Pour le moment, on est dans une bonne passe et je pense qu’on peut rivaliser avec les Stavelotains. On va essayer d’aller chercher au moins un point. Vu qu’on est un peu sorti de la zone rouge, on joue avec moins de pression et ça nous réussit assez bien."

L’avant de Trois-Ponts est bien placé pour parler du voisin stavelotain puisqu’il y a joué durant la saison 2017-2018. De ce passage, il garde un bon souvenir.

"Je ne peux rien dire de négatif sur Stavelot car, tout comme Trois-Ponts, c’est un club très correct. Si aujourd’hui, il n’y a plus beaucoup de Stavelotains dans l’équipe, ce n’était pas le cas lors de mon passage. La différence entre les deux clubs ? Les dirigeants sont complètement différents et n’ont pas la même vision des choses. Stavelot mise avant tout sur les transferts alors que Trois-Ponts privilégie ses jeunes. Nous formons une vraie bande de potes, nous nous connaissons depuis toujours, et nous nous voyons aussi en dehors du football tout au long de l’année."

"Ça s’est assez vite calmé"

Le match aller s’était soldé par une victoire de Stavelot (0-2) au terme d’un match très disputé. À la rentrée aux vestiaires, certains esprits s’étaient un peu échauffés avant que tout rentre dans l’ordre. "C’est un fait qu’il y a une rivalité entre les deux clubs", enchaîne Alexis Dumez. "C’est toujours un peu chaud même si ça se passe généralement bien sur le terrain. D’ailleurs, à l’aller, c’est en dehors que ça a un peu chauffé. Et là, les joueurs n’ont pas d’emprise sur ce que font les supporters. Heureusement, ça s’est assez vite calmé."

Stavelot – Trois-Ponts (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Mager.

Absents à Stavelot: Nemes, De Smet, Sorbi, Platiau (blessés), Machu et Brissinck (incertains).

Absents à Trois-Ponts: Prévot, D. Rondeux, Habotte, An. Dumez et Georis (blessés).