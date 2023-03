Ysaline Bonaventure, dans le tableau final à Indian Wells: "Contente de réussir à garder un bon niveau de jeu"

"C’est une fille que je connais bien", explique-t-elle. "Je l’ai rencontrée à trois reprises l’an dernier (NdlR: deux en réalité) et j’ai également réussi à la battre à chaque fois. Mais je sais qu’elle est très en confiance, car elle a atteint la finale du tournoi d’Austin le week-end dernier. Cela ne sera pas un tirage facile, comme dans tous les tableaux de tournois WTA 1000. Il va falloir prendre ce match très au sérieux. C’est une bonne joueuse. Mais je serai prête. Je suis contente. J’ai disputé deux bons matchs en qualifs. J’étais assez fatiguée après le tournoi de Monterrey. Le voyage n’avait pas été évident. Mais je me suis très bien sentie pendant les matches. J’avais évidemment beaucoup de bons souvenirs. Je savais que les courts me convenaient bien. Je suis surtout satisfaite de ma constance et de mon jeu agressif. Je suis contente de réussir à garder un bon niveau de jeu tout en enchaînant les matches, sans avoir de hauts et de bas".

Il s’agira de la deuxième participation d’Ysaline Bonaventure à Indian Wells, où elle avait brillé en 2019 en atteignant le troisième tour contre la Tchèque Karolina Pliskova, 5e mondiale à l’époque et finaliste de l’US Open, après s’être, là aussi, extirpée des qualifications.

"Je me sens bien ici", a-t-elle poursuivi. "C’est une surface qui me convient bien. L’environnement est assez paisible. Nous avons pu louer une maison cette semaine et cela fait du bien de ne pas se retrouver dans une chambre d’hôtel surtout que je n’avais jamais fait de tournée aussi longue. En 2019, je me rappelle que j’avais affronté Iga Swiatek en qualifs (NdlR: la Polonaise, aujourd’hui N.1 mondiale). Il faut reconnaître qu’elle a très bien évolué depuis. Et moi aussi, je trouve, même si cela s’est fait plus lentement. J’espère que cela va continuer".