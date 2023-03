Welkenraedt réduit à cinq à Bellaire suite à une exclusion

Malgré cela, Welkenraedt était dans le coup au terme du premier acte (19-18). Dans le second, Bellaire allait connaître une grosse réussite à distance pour filer à 50-39 au repos.

"On recommence mal pour compter jusqu’à vingt unités de retard", précise Laurent Van Wissen. "Mais on ne lâche pas et on revient petit à petit sur un adversaire devenu moins précis."

Les Noirs se rapprocheront jusqu’à trois longueurs de leurs hôtes à un peu plus de deux minutes du terme.

"Pour craquer par manque de rythme et surtout de rotations. Félicitations aux gars qui ont tout donné et qui ont été exemplaires !"

R.U. Bellaire 88 – Welkenraedt 78

RBC WELKENRAEDT: Mond 12, Hensen 11, Delhez 4, Fyon 15, Delrez 15, Touette 19.