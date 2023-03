L’équipe du Centre Ardenne a choisi de ne pas se déplacer à Vervia. Cette victoire par forfait est trop tardive pour Vervia qui, tout comme son adversaire, n’échappera pas à une chute en provinciale. Pour Vervia, ça fait une éternité, pour être plus précis plus de quarante ans, que cette situation ne s’était pas produite.

"Au début des années 1980, l’équipe phare s’extirpe de provinciale et va découvrir les divisions nationales avec des joueurs comme Claude Junius, Henri-Marc Junker, Guy Winandy ou Luc Giergen. On a de la déception par rapport à cette descente" explique Gauthier Rassenfosse. "Mais d’un autre côté, c’est comme ça. C’est déjà difficile de constituer une équipe dirigeante et c’est un peu la même chose avec les joueurs. Ils veulent jouer, s’amuser mais pas nécessairement s’investir pour jouer plus et plus. Le haut niveau n’est pas leur souhait actuel. Il faut les écouter. Le club veut certainement rester un club formateur mais avec moins d’ambition."

C’est un fameux changement de cap si on compare avec la situation d’il y a dix ans. En 2013, Vervia aligne une équipe en superdivision tant chez les hommes que chez les dames ! Des deux côtés, on trouve un mélange de joueurs et joueuses issus de la formation du club avec des renforts extérieurs. Les dames jouent avec Laurence Junker, Jennifer Tasia et les sœurs Florence et Estelle Van Acker. Les hommes alignent Philippe Saive, Gaëtan Swartenbrouckx et Jonathan Junius. Pour eux, ce sera la fin de parcours en superdivision. La salle de la rue Renier a vu défiler d’autres pongistes de haut niveau comme les frères Romain et Florent Lambiet ou Els Billen. Une autre époque…