Tour des clubs: Stavelot A s’adjuge le derby du circuit contre Francorchamps A

La série B voit Stavelot A l’emporter dans le derby contre Francorchamps A. Les deux équipes sont à égalité de points à la troisième place du classement. Le match a été très disputé, chacun des huit joueurs gagne au moins un match. Les locaux Nicolas Hazard et Yves Lekeu ont été supérieurs avec trois victoires individuelles. David Havet et Maxime Lacaille prennent deux matchs et les Stavelotains gagnent par 10 à 6. En face, il a manqué un petit quelque chose pour Arnaud Lambert et Benjamin Daumen (2) ou pour Gilles Guillaume et Clémentine Poncelet (1). Plus loin au classement, Aubel A enregistre une défaite frustrante par le plus petit écart contre Wanze A. Christophe Simon confirme sa bonne saison avec trois victoires. Frédéric Miermans prend deux matchs mais la soirée est insuffisante pour Rudy Habrant et Guillaume Turpin avec une victoire.

En deuxième provinciale, Welkenraedt B revient avec une défaite 7 à 9 de son déplacement chez le leader Ninane B. Richard Van de Ghinste s’est montré intraitable mais il a manqué un rien à Laurent Martin (2) Lionel Eggen (1) et Régis Jungblut (0).

La série B propose un match nul entre Minerois D et l’ Astrid F. Jean Dome, Stephan Ponte, Robert Fauconnier et Mathéo Diederen ont bataillé toute la soirée pour aller chercher un beau nul.

Enfin en série D, on retient la victoire de Minerois C par 12 à 4 sur Dolhain A. Emmené par la paire invincible des Benoît, Louis et Hardy, les leaders étaient vraiment un cran au-dessus. Mais les Dolhaintois Bolmain, Gerotto, Boulanger et Servais ont opposé une belle résistance.