Pierre Pirard: 1 100 km à vélo, jusqu’à Cannes, pour la lutte contre le cancer des enfants

Entre 130 et 204 kilomètres par jour pour un total de 1 080 bornes et 8 570 mètres de dénivelé positif. En six jours, de ce jeudi 9 au mardi 14 mars, Pierre Pirard et 25 autres cyclotouristes vont rallier le Luxembourg à Cannes. Objectif: réussir un fameux défi sportif… et venir en aide à la lutte contre le cancer. En effet, la bande vise à récolter des fonds pour l’association KickCancer, fondée par des Belges, dont le leitmotiv est de vouloir "guérir le cancer de tous les enfants". "Nous avions mis la barre à 60 000 euros mais je pense que nous serons au-delà car les 50 000 euros ont été dépassés en début de semaine. C’est de bon augure, d’autant plus qu’il est possible de donner jusqu’à la fin de notre périple", précise le Theutois.