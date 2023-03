Fin de carrière de Valentin Bomboir (Elsaute): "Gagner la Coupe de province a été une vraie fierté"

En effet, après avoir débuté à cinq ans en équipe de jeunes, c’est à 17 ans qu’il a sa première apparition en équipe senior. Un parcours au stade Léon Crosset qu’il clôt dès à présent ; un vrai clubman comme on n’en voit plus. "J’ai toujours été fidèle à Elsaute car le club a tout ce qu’il faut pour s’y épanouir. La formation des jeunes répondait à mes attentes et on a toujours affiché un bon niveau en équipe première. De plus, mes amis sont à Elsaute", confie celui qui habite le village depuis toujours.

Désormais, il faut se faire une raison, les matches des Étoilés se dérouleront sans leur ex-capitaine. Lui, qui portait le brassard depuis de nombreuses années nous raconte son plus beau souvenir avec le club de son cœur, et il n’est pas si lointain. "Sans hésiter, c’était la victoire en finale de Coupe de la province la saison dernière, contre Aubel. C’était un moment particulier car c’est une compétition avec un trophée à la clé et en tant que capitaine, c’est une fierté supplémentaire de pouvoir le soulever", savoure le néo-retraité.

Prendre congé des terrains ne signifie pas prendre congé du club. Alors qu’il n’a pris part qu’au premier match du championnat actuel (à Ster-Francorchamps), le joueur reste un fervent supporter de son équipe et il n’en manque pas une miette.

"J’espère que cette saison va déboucher sur un titre"

"Ma décision d’arrêter a été mûrement réfléchie, le terrain ne me manque pas. Cependant, je continue et continuerai à venir à la buvette le jeudi après l’entraînement ainsi que le dimanche dans la tribune", précise-t-il. "D’ailleurs, j’espère que cette saison va déboucher sur un titre. Rien n’est encore fait et tous les matches restants seront compliqués. Il faut retrouver la sérénité d’avant la trêve et aller en confiance ce dimanche, à Malmedy. Ce sera un déplacement compliqué car ils ont un bon groupe comme le nôtre. Si on peut revenir avec une victoire, ce sera une belle opération", conclut-il.