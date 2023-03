De nombreux échanges se sont joués à mi-distance, un des points forts du jeune joueur de 10 ans. "Je me débrouille bien aussi en bloc ou pour donner de la rotation sur les attaques du coup droit", indique le Minier. "Ce sont des points forts que je développe lors des sept heures d’entraînement hebdomadaire que je reçois. Depuis cette année, en club, j’ai la chance d’avoir intégré le groupe de Philippe Lambiet. Puis le mardi, à la sortie d’école, je fais une séance avec papa. Enfin je fréquente le centre provincial de Blegny."

Voilà un volume et une qualité d’entraînement qui lui permettent d’envisager une évolution de classement de E0 à D0. Édouard s’épanouit dans les salles de ping. C’est un gros travailleur qui joue avec conviction. Et puis il crée facilement du lien par son côté souriant et pétillant. Les plus âgés le voient comme le petit frère qu’on aime conseiller. C’est particulièrement le cas avec Marie Capocci pour le coaching. Ou avec Maxime Degive qui n’a pas hésité à lui donner son bois, visiblement une fierté pour Édouard. Avec les jeunes de sa catégorie d’âge, il a développé une complicité, il faut dire une amitié, avec le joueur de l’Astrid Martin Libert. Alors ils forment naturellement une paire de double efficace. "Même si le championnat de Belgique nous a laissé un sentiment mitigé", confie notre interlocuteur. Et on peut le comprendre puisque la paire échoue en demi-finale contre les frères jumeaux Warrand après avoir laissé filer six balles de match. Une déception qu’il veut laisser derrière lui en se projetant vers les dernières compétitions en préminime. Il y aura le Top 12 à Louvain-la-Neuve et aussi quelques sorties avec la province, notamment à Hasselt et Düsseldorf.