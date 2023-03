"On s’est séparé de Benoît en début de semaine", précise Guido Henkes, membre du comité. "Ce n’est pas son travail qui est remis en cause mais on pense que l’équipe a besoin d’un électrochoc. Depuis la semaine précédant le carnaval, quelque chose s’est cassé au sein du groupe."

Pour rappel, le désormais ex-mentor d’Emmels prendra la direction du FC Eupen B au terme de la saison.

Emmels vient d’acter ses deux premières arrivées pour la saison prochaine. Il s’agit de Rachid (ex-Dison) et Salim Farssi. Le premier évoluait à la JS Liègeoise et le second défend les couleurs de Battice. Au rayon des reconductions, Joffrey Tasset, Armin Gollac, Ismail Aksu et Loris Kalf ont déjà donné leur accord.