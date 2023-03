L’actualité ne vient pas que des terrains, en P1. Ainsi, à Aubel, "tout le staff (y compris la T2 Sarah Sohet et le délégué Claudio Colombini) a pris la décision de ne pas poursuivre la saison prochaine", informe l’actuelle joueuse-entraîneuse Audrey Welter. "Nous prenons beaucoup de plaisir à coacher l’équipe mais nous avions d’autres attentes. Nous terminons la saison et donnerons le meilleur pour aider jusqu’au bout." Le successeur a déjà été désigné: Claudy Charlier, ex-joueur de l’équipe première masculine. Le week-end passé, les Vertueuses l’ont emporté 3-1 contre Fraiture. "Menées au score à la mi-temps sur penalty, nous avons dominé une bonne partie de la rencontre mais avons dû patienter jusqu’à la 70e avant d’égaliser… sur penalty, grâce au sang froid de Pauline Fafchamps", commente Audrey Welter. Émilie Castela et Florence Demarteau ont mis les deux buts de la victoire. Aubel rejoue déjà ce mercredi 8 mars, à Seraing Athlétique. Une partie décalée pour éviter de jouer le dimanche de Pâques. "Je déplore le forfait de Seraing dimanche dernier contre Fléron: elles seront plus fraîches que nous pour aborder la rencontre", conclut Audrey Welter.

De son côté, Sart s’est imposé 1-2 à Oudler. Grâce à deux roses plantées par Léa Fontaine. Les Sartoises restent dans la course pour le top 4 et jouaient mardi soir à Fléron, 2e. Défaite par contre pour l’ Espoir Minerois à Cointe (2-0) et Bellevaux à Aywaille (1-0).

Dans "le match de la peur", La Calamine (12e) et Elsaute (10e) ne sont pas parvenues à se départager. Score final: 3-3. Fanny Gotta (2x) et Sandra Gonzalez (2x) ont scoré pour Elsaute, Meryem Guerch (1x), Jenny Schings (1x), Pia Heuser (2x) pour les Germanophones.

Au programme ce 12 mars: La Calamine-Oudler, Seraing-Saive, Bellevaux-Elsaute, La Minerie-Fraiture et Cointe-FC Liège B.

Provinciale 2B

Dans cette série, grosse prestation du leader Herve sur la pelouse de La Calamine B: 0-14 ! Les buts sont à mettre à l’actif de Sarah Mardaga (4x), Simone Colin (2x), Julie Delhez (2x), Ema Xhonneux (2x), Elise Lemaire (2x), Emma Dorjoux (1x) et Émilie Charlier (1x). De quoi aborder en confiance la joute dominicale à Xhoffraix, troisième à neuf points. En cas de succès, les Fromagères auraient déjà une main sur le trophée de championnes !

Les Rouge et Blanche, justement, ont pris trois points face à Franchimont, 4-1. "Nous avons pu compter sur un beau but de Sarah Reyniers en première période pour rentrer au vestiaire sur le score de 1-0. Nous savions que le plus dur était fait et que nous devions continuer à presser l’adversaire pour aller mettre rapidement le deuxième", retrace le délégué xhoffurlain Julien Beco. Cathleen Keller (2x) et la capi Alice Favarin ont alourdi le résultat. "Nous avons joué contre une équipe plus forte et mieux organisée. Nous avons le mérite de ne pas avoir baissé les bras et avoir marqué un magnifique but", déclare pour sa part le mentor theutois, Vincent Lambion.

Signalons en outre le revers 5-0 de Bellevaux B à Manhay B et de Pierreuse 2-4 contre Ellas Herstal. Spa a gagné à Andrimont, 2-4 également.

Au programme ce 12 mars: Bellevaux B-Herstal, FC Eupen-Andrimont, Trooz-Spa, Xhoffraix-Herve, Manhay B-La Calamine B, Pierreuse-Magnée.