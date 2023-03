"Après l’engagement de Bruno Thiry qui sera au départ au volant d’une Volvo PV544, c’est Thierry Neuville qui vient de confirmer sa participation avec une Volvo Amazon 133", se réjouit le directeur de course verviétois.

De quoi booster un peu plus encore les spécialistes de la discipline qui seront bien sûr au départ à Malmedy le samedi 25 mars. Mais ce ne sera pas les seules belles surprises de cette édition anniversaire. Willy Lux a tenu également à commémorer le départ de Joseph Lambert pour sa dernière épreuve il y a quelques semaines. Réputé pour ses qualités de copilote, il était également reconnu pour sa capacité à faire découvrir de superbes parcours lors des épreuves de régularité. Il avait d’ailleurs mis son savoir-faire au service des premières éditions du Classic Spring Roads.

"En accord avec la famille, nous avons décidé de créer un Trophée Joseph Lambert pour un équipier bien évidemment", poursuit l’organisateur. "En fait, ce seront même deux trophées qui seront attribués, un pour l’épreuve One Day et un l’autre pour celle Two Days. Ils seront remis aux copilotes ayant réalisés le plus grand nombre de passages à zéro lors des Regularity Test. Le Trophée sera définitivement acquis après deux victoires consécutives ou non, un diminutif étant remis annuellement aux vainqueurs."

De quoi certainement motiver un peu plus encore tous les spécialistes de ce genre d’exercice à être au départ du prochain Classic Spring Roads.