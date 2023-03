THL Dison trébuche et signe Giuseppe Annibale, SJS Aubel retrouve le sourire, deux blessés au Cosmos Stavelot (photos)

"Ils ont égalisé et signé le 3-3 final à une minute du terme mais c’est mérité. Nous avons toutefois eu les occasions pour tuer le match" estime le président du club stavelotain Jean Roufosse, qui épingle "la grosse prestation de notre gardien Coenen." À noter que le Cosmos compte de plus en plus de blessés. "Sarpong et Monville ne pourront plus jouer jusqu’à la fin de saison…"

Le Cosmos Stavelot devra se priver des services de Ken Kofi Sarpong (blessé) jusqu’en fin de saison. ©Eda Éric Muller

On a le sourire du côté d’Aubel, où Saint-Jean-Sart a fait tomber la pièce du bon côté contre G4 St-Ode.

"Une belle victoire 5-4, alors qu’on a terminé le match à quatre pendant cinq minutes" relate Antoine Baltus. "On a su tenir et obtenir un 9 mètres suite aux cinq fautes de l’adversaire et ainsi faire la différence." Smits, Crisigiovanni (2) et un Rémi Franck transfiguré (2) ont scellé le succès de SJS Aubel (14 pts), qui se rendra chez la lanterne rouge du BV Mont (10 pts) ce vendredi.

Antoine Baltus et SJS Aubel s’éloignent peu à peu de la zone rouge. ©Eda Éric Muller

Un transfert à Dison

Le BV Mont, justement, vient de signer un résultat particulièrement surprenant. Les derniers ont accroché le leader de TH Logistic Dison, 3-3, vendredi dernier.

"C’est un match qu’on devait tuer mais on a été trop nonchalant et trop gentil devant le but. Et ça se paie cash" peste l’entraîneur disonais Selim Tinik. Ses troupes ne comptent plus qu’un point d’avance sur Tintigny, qui a joué un match de moins. "Mais on les joue le 17 mars." Ce sera un match décisif dans la course au titre. "Les choses sont claires: si on gagne les 6 derniers matches, on sera champion ! Il n’y a plus à tergiverser."

Nouveau match piège pour Dison ce vendredi à Wallons-y Fallais, avant-dernier. Ce sera avec une nouvelle recrue: Giuseppe Annibale (joueur de football à St-Vith, ex-joueur du MF Di Falco) a signé. "Nous avons pas mal d’absents et nous voulons tout faire pour aller décrocher le titre" ponctue Selim Tinik.

> À noter: Ottoman Verviers était bye vendredi passé.