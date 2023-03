Que se passe-t-il à HDKP Team Herve et à Essalem Verviers? Court succès pour le Celtic Aubel...

"Un match catastrophique à oublier au plus vite. On sent que la roue tourne dans le mauvais sens mais on doit relever la tête sans quoi on va s’ennuyer en fin de championnat" lance le capitaine Anthony Niro, avec une franche déception dans la voix. "On n’y arrive plus: on ne marque plus et on encaisse trop facilement. On n’a pas la possibilité d’aligner les mêmes joueurs à chaque match, il y a beaucoup d’absents et ça manque d’automatismes…"

C’est bien simple: l’équipe va désormais se concentrer sur la Coupe. "On espère battre l’AS Hamoir (P3) ce vendredi en Coupe."

Pas plus de réjouissances du côté d’ Essalem Verviers, où l’on glisse chaque semaine un peu plus vers le bas de classement. Défaite 3-4 (buts de Bastin, Rbib et Akdim côté verviétois) contre le Real Avin vendredi dernier.

"On a bien commencé en menant 2-0 mais on a ensuite baissé le rythme en croyant que le match était gagné. On a ensuite dû courir après le score, comme tous les vendredis. On a de grosses lacunes au niveau de la combativité et de l’expérience" estime le T1d’Essalem Zafer Bahadir.

Enfin, épinglons le court succès du Celtic Aubel, 6-5 face au PDTG Donceel, pourtant avant dernier. "Nous n’étions que cinq" explique le gardien aubelois Maxime Colson. "C’était 3-0 après 10 minutes puis on se relâche et on offre des cadeaux. On ne va pas faire la fine bouche, mais cette équipe de Donceel n’a rien à faire à l’avant-dernière place" ponctue le portier celte. Les buts de ce succès 6-5 ont été inscrits par Meunier, Dorthu et Kever, tous trois via des doublés.