Même chez les derniers, la Team GSI Verviers n’y arrive pas: "Une saison noire !"

La saison 2022-2023 n’est décidément pas celle de la Team GSI Verviers. Vendredi dernier, en déplacement chez la seule équipe moins bien classée (ECS Waremme), les Verviétois menaient 4-5 avant d’encaisser le 5-5 dans les derniers instants. "Il y a eu des décisions litigieuses, mais bon, à 2-4 et 3-5 on ne tue pas le match. J’ai l’impression qu’on n’a pas eu de chance une seule fois cette saison. C’est une saison noire…" estime Anthony Rox après ce match où Charly Meessen (2), Cyrian Piette, Adrien Crosset et Tom Cornet pensaient avoir fait le plus dur via leurs buts.