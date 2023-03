"Je me suis blessé à la cheville en jouant au futsal avec des amis", explique le joueur arrivé cet été au sein du club germanophone sans toutefois avoir eu le temps de s’y acclimater.

"La barrière de la langue ne m’a pas aidée. Je ne parle pas un mot d’allemand. De plus, avec ma blessure je me suis mis tout seul sur le côté et je n’ai plus joué depuis octobre en P1. Le coach (NDLR: Patrick Kriescher) m’a fait comprendre que passer de la P3 à la P1, c’était un grand bon et que le niveau est différent", lâche le médian de 24 ans qui nourrit toutefois quelques regrets en quittant le club bleu et blanc.

"Je regrette ma blessure qui ne m’a pas permis d’évoluer au top de ma forme. Sans cela et si le coach m’avait octroyé plus de confiance, j’aurais pu montrer que j’avais ma place en P1. Je sais que j’aurais pu faire ce bond", explique-t-il.

Un retour au bercail à Lambermont-Rechain

Le Stembertois de 24 ans a désormais le regard tourné vers l’avenir. Il a signé à Lambermont-Rechain pour la saison prochaine. "J’ai été contacté par le futur coach de l’équipe, Quentin Slupik. Il m’a dit qu’il était intéressé par mon profil et qu’il aimerait que je fasse mon retour à Lambermont l’année prochaine", détaille le joueur emballé par le projet du futur club rouge et bleu.

"J’ai joué à Lambermont la saison passée (NDLR: P3). Je connais toute l’équipe. Ce sont des copains. J’ai rapidement accepté le projet car le coach a confiance en moi et j’ai besoin de temps de jeu. Je me suis donc dit que c’était l’occasion de descendre d’un échelon, en P2 (NDLR: l’équipe A du club fusionné reprendra la place de l’actuelle formation de Rechain)", détaille Loïc d’Argent qui n’a certainement pas fait une croix définitive sur la P1. La retrouvera-t-il un jour ? Qui sait, peut-être avec Lambermont-Rechain…