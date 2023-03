Ce 8 mars, le matricule germanophone a annoncé l’arrivée de Benoit Lousberg, en place à Emmels en P2C (et ex-Lontzen) mais qui avait déjà prévu son futur départ du club. "Avec Benoit, qui représente le football rafraîchissant et offensif, nous voulons poursuivre notre philosophie de faire jouer les jeunes en équipe se nior. Ils seront toutefois entourés d’éléments plus expérimentés, qui serviront d’exemple", justifie le FC Eupen sur sa page Facebook.

Actuellement en P4F, l’équipe B des Eupenois pourrait évoluer en P3 l’an prochain puisqu’elle vient de prendre la tête du championnat, devant Soiron. Les deux formations comptent néanmoins le même nombre de points: la bataille sera rude !