À Andrimont, "on sait qu’on peut y arriver" (photos du match contre Spa)

"Il faut du temps"

Dimanche, les Andrimontoises se sont inclinées 2-4 face à Spa (8e) – Teiffir Morou et Angelica Monzuli Munzula ont marqué. Rien à voir avec le 12-0 reçu à l’aller. "C’est une de nos plus petites défaites. Et franchement, on aurait dû gagner. Car les Spadoises ont commencé à neuf puis ont joué à dix à partir de la demi-heure. Dommage de ne pas avoir réussi à trouver la fille libre.", souligne Romane Vanderheyden, l’actuelle capitaine. "Je prends ce rôle très à cœur. C’est une marque de confiance de la part du coach. Ce n’est pas parce que je suis jeune que je ne peux pas y arriver."

À l’image de son T1, celle qui n’a encore que 15 ans souhaite se montrer optimiste, à la fois en évoquant le chemin parcouru jusqu’ici mais aussi lorsqu’elle songe à l’avenir. "Forcément, tout ne peut se faire directement. Il nous faut du temps: au départ, on n’avait aucun repère ! Maintenant, on comprend mieux quoi faire sur le terrain. On a vu le potentiel du groupe, son amélioration on sait qu’on peut y arriver", sourit-elle. Un 20-0 à Trooz, 17-0 à Ellas Herstal, 0-16 devant Xhoffraix: les revers sont parfois lourds – c’était surtout le cas en début d’exercice. "Mentalement, c’était compliqué de perdre avec des gros scores. Comme dans toutes les équipes, il y a parfois eu un peu de tension. Là, les défaites sont plus petites, on est sur la bonne voie."

L’objectif comptable était de ne pas terminer la compétition avec zéro point, selon Éric Winkin. "Est-ce que ce sera possible ? Malheureusement, les matchs les plus abordables sont derrière nous", regrette Romane Vanderheyden. Toutefois, "avec une bonne cohésion et de la motivation, un nul est faisable. Je garde espoir !"

Ce week-end, Andrimont se déplace au FC Eupen.