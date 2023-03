Évolution du score: 10e: 16-12, 20e : 32-19 (16-7), 30e : 57-38 (25-19), 40e : 77-52 (20-14).

HERVE-BATTICE: Remacle 2, Randaxhe 2, Collignon 5, Henry 13, Henrard 5, Poussart 15, Bonvoisin 21, Lizin 7, Antoine 7.

Privé de Cosentino, Borlée et David, on ne donnait pas cher de la peau de Herve-Battice face au deuxième de R1 à l’occasion de la "ladies night" du club pour laquelle les spectateurs étaient venus en masse. Et pourtant…

"C’est sans discussion notre meilleur match depuis le début de la saison", se réjouit Alain Denoël après avoir décroché une victoire aussi nette qu’inattendue. "Nous avons fait bloc pendant 40 minutes défensivement et toutes les joueuses ont apporté leur écot en attaque. Nous avons joué avec le supplément d’âme qui nous a manqué lors de certaines prestations."

Le début de match est à l’avantage des joueuses locales qui s’imposent dans la raquette grâce au tandem Bonvoisin-Antoine. Henry monte en puissance au fil de la rencontre et impose son physique devant comme derrière. Dans son sillage, Herve prend un avantage conséquent à la mi-temps (32-19).

Les Hutoises réagissent à la reprise sous l’impulsion du duo Crélot-Marteau mais Bonvoisin veille au grain en attaque pour maintenir l’écart jusqu’à ce que Poussart n’inscrivent 8 points d’affilée pour donner plus de 20 points d’avance à ses couleurs. Herve accentue encore son avantage tout en faisant jouer les jeunes Remacle (18 minutes) et Lucie Randaxhe alignée pour la première fois.

Namur Capitale 49 - RBC Pepinster 61

Évolution du score: 10e: 16-14, 20e : 29-30 (13-16), 30e : 40-51 (11-21), 40e : 49-61 (9-10).

RBC PEPINSTER: Van Bladel 5, Vanaubel 2, Milanovic 7, Leemans 7, Bourlioux 24, Scholtis 2, Schoonbroodt 4, Willems 2, Abinet 8.

Incapable de tenir debout suite à des problèmes de genou, Pascal Chardon a laissé le coaching à Justine Colson. Succès à la clé grâce à une grosse prestation de Bourlioux.