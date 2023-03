Tom Schreurs (Elsaute B) auteur de son premier triplé : "Le tour final serait une belle récompense"

"On ne travaille pas particulièrement la finition pendant la semaine et on ne se tracasse pas même si certains disent qu’on loupe trop devant le but, explique le jeune ailier Elsautois. Si on manque des occasions c’est aussi parce qu’on s’en procure énormément. Nous sommes sereins par rapport à cela."

Face à Lambermont, Tom Schreurs a parfaitement lancé son équipe avec un but du gauche après huit minutes. Un peu plus tard, il prenait ses responsabilités en convertissant un penalty. C’est encore lui qui signera le 1-3, but qui libérera définitivement les siens et assommera complètement les Lambermontois.

"J’avais déjà inscrit un doublé face à Elsenborn mais c’est la première fois que j’en mets trois, se réjouissait l’offensif étoilé. On va continuer à prendre match par match, on ne veut pas se mettre de pression inutile sur les épaules. Nous verrons bien où nous serons dans cinq matches, le tour final serait une belle récompense."

Aller rechercher la première place ne parait pas être une mission impossible pour cette équipe qui impressionne tous ses adversaires. Mais personne ne parlera de titre chez les Vert et Blanc.

Alors que pas mal de ces jeunes joueurs elsautois reçoivent actuellement des d’offres venues d’autres clubs, Tom préfère se concentrer sur sa saison actuelle. "Je ne pense pas du tout à l’année prochaine. J’ai vécu un mois de janvier compliqué, mes prestations face à Spa et Xhoffraix n’étaient pas bonnes. Je vais essayer d’aligner les bonnes prestations jusqu’en fin de saison avant de penser à aller voir plus haut."