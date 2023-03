Le Waimerais Jordan Genten et le Jalhaytois Lucas Cartelle déjà au top

Un rendez-vous où nos jeunes pilotes régionaux ont d’emblée répondu présent en dominant la catégorie XC Junior avec une finale passionnante entre Jordan Genten et Olivier Cartelle. Il est vrai que bon sang ne saurait mentir puisqu’ils sont respectivement les fils de Dominique Genten et d’Olivier Cartelle, bien connus pour leur coup de volant en rallye. Tous deux âgés de quinze ans à peine, ils se sont livrés un duel acharné du départ à l’arrivée, la victoire se jouant dans le dernier virage. Le pilote de Waimes profitait d’une petite erreur du Jalhaytois pour remporter sa première victoire de la saison.

"Toujours continuer à attaquer"

"Toujours continuer à attaquer et ne jamais rien lâcher, c’est ma stratégie", souriait Jordan Genten en montant sur la plus haute marche du podium. "Quand Lucas m’a laissé un petit trou, j’ai tenté ma chance et cela a fonctionné."

Son adversaire sur la piste, mais camarade à l’école, était logiquement déçu d’avoir manqué de si peu un premier succès.

"Après avoir mené toute la finale, j’ai manqué un dernier changement de vitesse et il n’a pas laissé passer sa chance", analysait Lucas Cartelle. "J’avais été malade toute la nuit précédente, sans manger de la journée, je n’avais plus beaucoup de force au moment de prendre le départ de la finale. J’aurais évidemment préféré m’imposer, mais c’est malgré tout un beau début de saison."

Dans la catégorie XC Sénior, Tom Hendrichs, le demi-frère de Thierry Neuville, manquait de peu le podium en échouant à la quatrième place de la finale.

"Je n’avais pas encore fait de tests avec les pneus que nous devons utiliser cette saison et nous n’avions visiblement pas le bon set-up", regrettait le pilote saint-vithois, vice-Champion de Belgique l’an dernier et qui reste, lui aussi, un sérieux candidat pour le titre.