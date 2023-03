Hockey Verviers: doublé de Nicolas Gillet pour rêver un peu plus de la montée en D1

Après une longue trêve, les hockeyeurs verviétois reprenaient le chemin de la compétition, dimanche contre le Relax. Et pour ses débuts dans ces playoffs en D2, le RHCV n’a pas loupé son entrée en matière avec une victoire 2-0 grâce à un Nicolas Gillet auteur d’un doublé et en grande forme. "Le premier quart-temps a été compliqué, car nos adversaires nous attendaient et jouaient fort bas, relate le manager de l’équipe, Damien Leruth. C’était compliqué de trouver la solution mais finalement, Nicolas Gillet a inscrit le 1-0 juste avant la mi-temps." Le milieu de terrain a même planté un doublé pour mener les siens vers la victoire. "Le coach a ensuite demandé de préserver le score, mais l’équipe a un peu paniqué et le quatrième quart-temps a été moins incisif. On a eu peur à plusieurs reprises, puis on a oublié de tuer le match. Mais l’essentiel est finalement acquis", poursuit Damien Leruth. Prochain match des Béliers: dimanche au Vivier d’Oie.