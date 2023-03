Et le projet avance, puisque Jean-Claude Bodson et Raphaël Boccardo, respectivement présidents des clubs disonais et verviétois, se sont vus ce lundi 6 mars.

"Nous avons échangé car une fusion serait intéressante pour les deux parties" estime Raphaël Boccardo. "Je dois désormais m’entretenir avec le comité puis on se reverra début de semaine prochaine avec Monsieur Bodson pour voir si on trouve un accord ou pas."

Dans les négociations, l’atout majeur du Stade Disonais, c’est son équipe fanion en D2 ACFF, sa stabilité et, bien entendu, l’apport en finances, sponsors et expérience de Jean-Claude Bodson.

Du côté de Verviers, comme déjà écrit, on dispose de plusieurs cartes à faire valoir: les installations du Panorama mais (surtout) le Stade de Bielmont, qui conviendrait parfaitement à un club de nationale comme Dison. Au niveau des jeunes, le RCSV dispose de 20 équipes, contre 15 du côté rouge et bleu. S’ajoute à cela le réseau, les finances, sponsors et expérience de Raphaël Boccardo.

"Mon objectif en revenant à Verviers en tant que président après un premier passage en tant que joueur, c’était de ramener le club en nationale. On a des ambitions, mais on sait aussi qu’il est compliqué de monter. Cette saison, on a une belle équipe en P2 (NDLR: qui peut encore croire au tour final) mais une fusion, ce serait la voie rapide qui permettrait de retrouver un club à Verviers en nationale" ajoute encore l’homme qui a déjà connu une fusion à l’été 2020, lorsque Fléron et les Lainiers se sont unis.

La fusion va-t-elle aboutir ?

Une fusion n’est pas une mince décision. Dinet Bodson le sait et Raphaël Boccardo aussi. Les deux hommes avancent bien entendu avec prudence, chacun songeant d’abord aux intérêts de son club. C’est légitime.

Selon nos informations, la question des sites à conserver (trois: Val Fassote, Panorama, Bielmont ; ou seulement deux: Panorama et Bielmont) fait partie des points à régler. Il faudra aussi désigner un président, tout en sachant que l’éventuel club fusionné disposerait dans les faits de deux hommes forts pouvant donner de l’impulsion au projet. Ira-t-on vers une coprésidence pour éviter de froisser l’un ou l’autre comité ? Les négociations vont-elles en rester au stade de discussion ? Les deux parties trouveront-elles un terrain d’entente ?

Après la fusion, à un autre niveau, entre Lambermont et Rechain, ce rapprochement entre Dison et le RCSV fait sens. Qui plus est dans le contexte social et économique d’aujourd’hui.

Une union passera inévitablement par des efforts, d’un côté comme de l’autre. Alors: poursuite du projet ou fin des discussions ? On devrait en savoir plus la semaine prochaine.

À noter: cet article sera mis à jour dès que nous parviendrons à joindre le président du Stade Disonais Jean-Claude Bodson.