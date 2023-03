Fred Thelen et le football, c’est bientôt (et à nouveau) terminé: "Pas de regret"

"Je ne regrette absolument pas mon choix", explique-t-il. "On a un super groupe avec des jeunes respectueux. Que ce soit dans leur attitude ou envers les plus anciens, ils sont exemplaires. C’est pour cette raison que je prends beaucoup de plaisir à venir et à leur donner quelques conseils ou filons."

Pendant ces quatre années sans football, celui que tout le monde appelle Fred a très peu pensé au ballon rond. Pourtant, il n’a pas longtemps hésité à relever ce dernier défi.

"Le football ne me manquait pas spécialement et je n’étais d’ailleurs pas allé voir beaucoup de matchs. J’ai continué le sport en jouant beaucoup au tennis – il a tout de même été B-2 – et en pratiquant le futsal au Celtic Aubel. Pourquoi avoir repris ? C’est une bonne question (rire). Greg (Degotte) et Xavier (Houbiers) sont venus me trouver pour que je reprenne. Je me suis dit pourquoi ne pas essayer une saison et voir ce que ça donne. Comme je l’ai déjà précisé, je ne regrette absolument pas ce choix, même si je ne compte pas poursuivre au terme de ce championnat."

La petite pige de Fred Thélen n’aura duré qu’une saison. À 38 ans, il est temps pour lui de passer plus de temps avec sa petite famille.

"Peut-être en dépannage"

"Le travail et la famille me prennent beaucoup de temps, il est donc prévu que je stoppe. On n’en a pas encore vraiment discuté mais ils ne devront plus compter sur moi. Je resterai éventuellement à leur disposition pour un dépannage. Je veux tout simplement être plus disponible pour mes deux enfants", conclut le joueur dont l’équipe reste sur une courte défaite en déplacement à Sart.