Deux nouveautés aux Crêtes de Spa 2023: "Une nouvelle épreuve, plus courte et au parcours plus plat"

En plus de l’emblématique épreuve des 21 km, mais aussi du jogging de 10 km, ainsi que des trails (32 et 59 km) et des marches (10 et 21 km), une nouvelle fait son apparition en 2023: le 5 km. "Notre volonté est d’étoffer la transition entre les petites courses et les Crêtes. C’est vrai qu’il existe déjà le 10 km, mais le parcours est tout de même exigeant et pas idéal pour les gens qui débutent. D’où la création d’une autre épreuve, plus courte, au parcours plus plat et plus roulant, à destination d’un autre public", explique Christian Marchot, coordinateur du RCA Spa. Le départ des 5 et 10 km sera donné en même temps (10h45), le samedi 25 mars 2023, après les courses des enfants (Kids Run 1 km à 9h30 et Kids Run 3 km à 9h50). Le parcours du 5 km suivra le même tracé que celui du 10 km, mais ira plutôt chercher le Ravel via la rue de la Sauvenière pour rejoindre la Fraîneuse et l’arrivée.

Après ces "petites" distances, le départ des mythiques Crêtes de Spa (21 km) sera donné dans la foulée, à 10h55 (et non plus à 13h), soit à un horaire inhabituel et qui constitue l’autre grande nouveauté de cette édition 2023. "Le but est de dynamiser l’organisation au niveau du site de départ et d’arrivée, pour que les gens courent plus ou moins au même moment, reprend Christian Marchot. Mais aussi pour une alimentation plus aisée des coureurs. Un bon déjeuner suffira alors qu’auparavant, c’était parfois un casse-tête pour ne pas déjà être en appétit vers 13h", explique l’organisateur.

Qui pour succéder à Florent Caelen ?

Au rayon purement sportif, les paris sont ouverts pour succéder au vainqueur de l’édition 2022, puisque le Spadois Florent Caelen ne sera pas au départ cette année. William Weynand (Sourbrodt), deuxième, ne sera pas là non plus. Le Spadois Ludwig Lefebvre, lauréat en 2015, se remet d’une côte cassée et sera peut-être présent, mais sur le 10 km. Vincent Castermans, vainqueur en 2018, devrait par contre être bien présent. Chez les dames, la Spadoise Marie Coosemans (deuxième en 2022) fait figure de grande favorite pour la victoire cette année.

Quant aux trails, les départs seront donnés à 8h30 (59 km) et 9h (32 km) dimanche 26 mars. Sans surprise, le multiple vainqueur Xavier Diépart sera présent sur le 59 km. "Les parcours des trails seront les mêmes que l’année passée, pour rester sur quelque chose où les participants peuvent comparer leur temps d’une fois à l’autre", précise Maxime Mageren, chargé de communication chez Golazo Sports, co-organisateur de l’événement avec le Royal Cercle Athlétique de Spa.

Inscriptions sur le site www.cretesdespa.be