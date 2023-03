Récemment confirmé comme coach pour la saison prochaine, il est en train de déjà préparer le noyau. "L’idée n’est pas de transférer une demi-équipe mais plutôt de travailler avec les jeunes du club et de les faire évoluer vers la P4 ou la P1", dit celui qui est actuellement coach de U19 et qui a également entraîné les U17, avec qui il a notamment gagné le titre.

C’est peut-être ce qui a poussé le comité à le choisir en vue de remplacer Servet Sumer. "Les premières discussions remontent au mois de janvier, précise le jeune homme de 35 ans. Je me plais bien avec les jeunes mais avoir l’opportunité d’entraîner une équipe de seniors, c’est une offre que je ne pouvais pas refuser."

Trois transferts bientôt annoncés

S’il n’a pas eu une longue carrière en tant que footballeur, il espère s’inscrire sur le long terme dans sa nouvelle carrière. "J’ai joué à Minerois et à Charneux mais j’ai dû arrêter à 29 ans à cause de pepins physiques mais aussi à cause de mon travail. En tant qu’infirmier avec trois pauses, il m’était impossible de suivre les entraînements."

Toujours infirmier, mais dans un rôle où il peut désormais combiner travail et passion, il va débuter une nouvelle mission, celle de faire grandir les jeunes.

Mais avec quelle ambition ? "L’équipe actuelle fait une belle saison, reconnaît-il. Il y a pas mal de jeunes qui viennent des U19 et le but est de continuer sur cette lancée. Il faut un compromis entre jeunesse et expérience, c’est pourquoi trois transferts seront bientôt annoncés. Au niveau des objectifs, je ne vais pas faire de grandes annonces, mais je veux quand même présenter une équipe compétitive."